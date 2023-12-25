Этот простейший способ прогреет квартиру даже в лютый мороз

Простой и дешевый способ поможет не замерзнуть в -35 градусов

Во многих квартирах зимой бывает прохладно, если не сказать холодно. Кто-то обогревается, включая часами газовую плиту, кто-то, имея батареи с регулятором, подкручивает "краник" там. Несколько простых способов нагреть жилье в морозы открыли еще наши бабушки.

Поддерживать тепло в квартире можно без дополнительных расходов и хлопот. Не спешите гуглить "как купить радиатор", ведь такие приборы недешевы. Можно обойтись куда более бюджетными методами. Например, не закрывать дверь после того, как в ней приняли душ или ванну, чтобы теплый воздух шел в квартиру. Да и самому санузлу нелишне будет подсохнуть после влажного воздуха.

Если дует из окон, можно попробовать заклеить их. Однако с пластиковыми окнами это не всегда получается. Здесь помогут плотные, тяжелые шторы – хлопковые или бархатные. Они закроют квартиру от сквозняка, если ветер будет дуть в окно, и помогут сохранить тепло, не выпуская его в щели.

В двух-трехкомнатной квартире чаще всего обитатели собираются либо на кухне, либо в одной из комнат. В этом случае имеет смысл закрывать дверь, чтобы тепло не уходило в ненужные сейчас комнаты. А вот незадолго до приготовлений ко сну дверь в спальню стоит открыть, чтобы теплый воздух добрался и туда.

Еще один приятный способ – почаще пить чай. Горячий пар прекрасно прогревает помещение. Ну а если столько чая уже не влезает, то кастрюля с водой на плите его прекрасно заменит. Испаряющаяся вода прогреет воздух, плюс горящая конфорка тоже дает дополнительное тепло. Выключив газ под кастрюлей с кипящей водой, вы еще час будете находиться в теплой комнате.

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