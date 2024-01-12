Обязательно сбудется: загадываем желание в Старый Новый год правильно

Важно сконцентрироваться на чем-то одном

По всей стране в ночь с 13 на 14 января будут отмечать Старый Новый год – праздник давно стал традиционным для всех россиян. Считается, что как и 31 декабря, этот период является магическим, поэтому в него можно тоже загадывать желание. Но важно сделать это правильно.

В 2024 году событие выпало с субботы на воскресенье. А это значит, что у многих появился отличный способ погулять на Старый Новый год. Можно устроить пышное застолье и привлечь к себе удачу, ускорив исполнение заветных желаний.

Во время праздника крайне важно сконцентрироваться на чем-то одном и самом важном – это и должно стать вашим главным желанием на 2024 год. Не стоит загадывать множество мелких целей, поскольку тогда шансы на их реализацию будут значительно меньше.

Особое значение имеет формулировка желания. Использовать частицу "не" в таких случаях запрещено. Также нужно обязательно формулировать все так, словно вы уже достигли цели.

Эксперты отмечают, что не обязательно загадывать желание, используя при этом алкоголь – на его реализацию это не повлияет. От выпивки можно спокойно отказаться, и от этого будете только в выигрыше, сообщает "Пятый канал".