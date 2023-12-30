Гадания на Новый год: помогут привлечь удачу и заглянуть в будущее

Гадания на Новый год: помогут привлечь удачу и заглянуть в будущее
Фото:freepik.com
Эти обряды расскажут всю правду

Многие думают, что гадать можно только в Рождество. Однако наши предки издавна проводили обряды в канун Нового года. Они считали, что именно в этот период можно узнать, что человека ждет впереди, и даже привлечь к себе удачу.

Гадания на суженого

Заглянуть в будущее и узнать о делах любовных можно с помощью кольца замужней женщины. В украшение нужно продеть свой волос и опустить в стакан, но так чтоб оно не касалось воды. Кольцо начнет качаться как маятник, ваша задача посчитать количество ударов. Сколько звонов прозвучит, во столько лет девушка и выйдет замуж.

Гадание на желания

Всем известный способ с бумажкой в шампанском тоже актуален, но есть еще один. На листочке напишите желание и подожгите его от свечи под первый удар курантов. Если до последнего звона бумага догорит, значит, желание обязательно сбудется в предстоящем году. 

Гадания за столом

Этот обряд похож на гадание по кофейной гуще. Только вместо кофе используем соус. Нужно капнуть себе на тарелку, а получившиеся “узоры” расскажут вам о  вашем будущем. Каждый человек увидит в капле что-то свое, но именно в этом вся суть. 

Ранее астрологи рассказали, каким знакам больше всего повезет в предстоящем году Дракона. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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