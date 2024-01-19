"Полезный" совет из Сети угробил унитаз: никогда так не делайте

Не стоит без оглядки доверять лайфхакам из интернета

В социальных сетях часто появляются интересные рекомендации, которые призваны облегчить жизнь домохозяек и помочь быстро справиться с различными загрязнениями. К сожалению, далеко не всегда советы бывают полезными. Напротив, непродуманные лайфхаки могут испортить сантехнику, кухонное оборудование и мебель. Так, казалось бы безобидный совет из интернета оказался вредительским.



Доморощенные эксперты придумали любопытный трюк. Для того чтобы очистить унитаз от микробов и загрязнений, они используют средство для мытья пола. При этом такие смеси обычно содержат пищевую соду.



Советчики предложили прорезать дыру в дне бутылки со средством для пола и разместить ее в бочке унитаза. При смывании воды средство равномерно распределяется по чаше туалета и очищает ее. Кроме того, в санузле начинает приятно пахнуть.



Однако не был учтен немаловажный нюанс. Пищевая сода обязательно разъест любую резиновую прокладку, а также может повредить сливной клапан и заслонку. Пропускать это средство через бочок нельзя. Им можно помыть саму чашу, но предложенный вариант обязательно со временем угробит унитаз.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как отмыть унитаз наволочкой – азиатский лайфхак уничтожит грязь и микробы.

