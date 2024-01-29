Как определить здоровые отношения: три главных признака

Как определить здоровые отношения: три главных признака
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Токсичный союз ни к чему хорошему не приведет

Гармоничные, счастливые отношения – мечта любого человека. Однако нередко бывает, что люди живут вместе, но не испытывают счастья от того, что связали свою жизнь с этим конкретным партнером. Известный психолог Лия Аванесова рассказала, какие маркеры указывают на то, что отношения здоровые и не нуждаются во корректировке или работе с профессионалом.


Уважение и чувства


Психолог подчеркнула, что в нормальной паре обязательно должны быть взаимоуважение и теплые чувства. Это проявляется в заботе, помощи, нежности и страсти, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Свобода

Также очень важно, чтобы люди не ограничивали свободу друг друга. Ни мужчина, ни женщина не должны быть ограничены в своих желаниях и поступках. Разумеется, проявление стремления к свободе не должно ранить любимого человека.

Доверие и развитие


Также очень важно, чтобы люди доверяли друг другу и могли получить помощь в любой жизненной ситуации. А еще пара должна постоянно развиваться. Здорово, когда муж и жена вместе участвуют в общих проектах.

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Источник: RuNews24.ru ✓ Надежный источник
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