Как определить здоровые отношения: три главных признака

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Гармоничные, счастливые отношения – мечта любого человека. Однако нередко бывает, что люди живут вместе, но не испытывают счастья от того, что связали свою жизнь с этим конкретным партнером. Известный психолог Лия Аванесова рассказала, какие маркеры указывают на то, что отношения здоровые и не нуждаются во корректировке или работе с профессионалом.
Также очень важно, чтобы люди не ограничивали свободу друг друга. Ни мужчина, ни женщина не должны быть ограничены в своих желаниях и поступках. Разумеется, проявление стремления к свободе не должно ранить любимого человека.
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