Светскую львицу нашли живой спустя 25 лет: держала в заточении собственная мать

Светскую львицу нашли живой спустя 25 лет: держала в заточении собственная мать
Фото:freepik.com
Девушке было 26 лет, когда она исчезла

Красавица и любимица горожан Бланш Моннье жила в старинном французском городке Пуатье. В конце 19 века сюда любила приезжать молодежь из Парижа, устраивать балы и пикники. Девушка была из богатой семьи, и в мужья ей пророчили состоятельного мужчину. Однако красавица влюбилась в обычного юриста, который был старше Бланш, да еще и беден.

Когда девушка заявила родителям, что пойдет замуж за возлюбленного, мать вышла из себя. Она приказала горничной оттащить непокорную дочь в домик для прислуги и ни в коем случае ее не выпускать. Девушка не восприняла всерьез слова родительницы и была уверена, что она успокоится и отпустит ее. 

Дни сменялись один за другим, а Бланш все так и сидела в заточении. Еду ей приносила горничная. А через год, когда скончался отец, мать и вовсе почувствовала безнаказанность. Женщина запретила всем членам семьи заходить в домик, крохи еды ей передавали через отверстие, а выводить пленницу в туалет и помыться перестали вовсе. 

В заточении красавица провела 25 лет. Когда полицейские открыли дверь, чуть не закричали от ужаса. Перед ними в куче отходов лежала истощенная старуха, и только голубые бездонные глаза сообщали, что перед ними первая красавица города. 

Остаток жизни Бланш Монье провела в психиатрической больнице. Мать скончалась через 15 дней после того, как правда вскрылась. Брата, который все знал и молчал, признали невиновным. А возлюбленный девушки умер гораздо раньше, так и не узнав, что его любимая все это время была рядом. 

Ранее стало известно, что ужасный прогноз из старого фильма сбылся в наши дни. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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