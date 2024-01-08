Ужасающий прогноз из старого советского фильма сбылся в наши дни

Ужасающий прогноз из старого советского фильма сбылся в наши дни
Фото: кадр из фильма "Отроки во Вселенной" (1975)
Никто из советских зрителей не мог представить, что фантастическая картина станет реальностью

В советском кинематографе снимали много фантастических картин. Жителям СССР интересно было, как и что будет происходить в далеком будущем. Они сочиняли истории о том, какой станет жизнь через сто и более лет. К сожалению, иногда фантазия становилась реальностью, как и в этом фильме.

Кинолента "Отроки во Вселенной", как и другие картины подобного жанра, снималась с фантазией и многие наверняка были уверены, что все будет совсем не так. Хотя не исключено: были те, кто искренне верил в то, что их придумки однажды воплотятся. Так и произошло.
Тяжелый труд, которого немало было в семидесятые годы прошлого века, наталкивал людей на мечты об умных машинах, которые возьмут на себя рутину и тяжелую физическую нагрузку.

В сюжете фильма Ричарда Викторова очень важную роль играли роботы, созданные жителями планеты Шедар с целью переложить на них повседневные проблемы и то, что людям делать тяжело. Тогда это казалось веселой сказкой. Но сегодня, в 2023 году, когда повсюду автоматизированы многие рабочие процессы и появился даже искусственный интеллект, подобная точность в прогнозах заставляет боязливо поежиться.

Нынешние современники, глядя картину из далекого 1975 года, надеются, что полностью сюжет "Отроков во Вселенной" не сбудется: тамошние андроиды захотели избавить людей от совести, доброты и любви, сочтя эти качества непрактичными и лишними. Так роботы видели помощь человечеству. В фильме их удалось остановить. Хочется верить, что коллизия из старого фильма не сбудется в наше время.

Ранее мы предлагали угадать по кадру цитату из популярного американского фильма.

Источник: Киноафиша ✓ Надежный источник
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