Принц Гарри прокомментировал свою поездку к больному отцу

Он дал понять, что готов вернуться к своей семье в Великобританию

Как стало известно, принц Гарри недавно вернулся из Великобритании. Герцог Сассекский отправился в Лондон по просьбе своего отца. Об этом член монаршей семьи рассказал в эксклюзивном интервью.

По словам принца Гарри, как только он узнал о диагнозе своего родителя и поговорил с ним, сомнений в необходимости поездки не осталось.

"Я вскочил в самолет и отправился повидаться с ним", – заявил младший сын Чарльза.

Обсуждать подробности диагноза своего отца герцог Сассекский не стал. Однако добавил, что при любой возможности будет приезжать к своей семье в Великобританию. Как оказалось, у него запланировано много деловых поездок в Объединенное Королевство в ближайшее время.

О диагнозе монарха стало известно 5 февраля. Уже на следующий день сын и отец встретились. По сообщениям источника, общение принца Гарри и Карла III длилось примерно час. При этом Гарри остался ночевать в отеле. А 7 февраля герцог Сассекский вылетел из аэропорта Хитроу.

Также сообщается, что во время визита на родину принц Гарри не встречался со своим старшим братом Уильямом. Как известно, отношения наследных принцев остаются по-прежнему напряженными.

На вопрос о том, окажет ли болезнь Чарльза объединяющее воздействие на их семью, Гарри ответил утвердительно.

"Да, я уверен", – заключил герцог Сассекский в интервью телеканалу ABC News.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что принц Гарри изменил свое отношение к Меган Маркл после одного неожиданного поступка.