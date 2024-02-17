"Россия пойдет войной на Турцию": всплыло таинственное пророчество старца Паисия

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В эпоху серьезных перемен на международной арене люди всегда чувствуют себя менее уверенными – будущее кажется загадочным и непредсказуемым. На этом фоне часто начинают обращаться к различным пророкам и ясновидящим. Так, в западной прессе неожиданно всплыли слова известного греческого старца Паисия.
Различные издания перепечатывают таинственное предсказание знаменитого ясновидящего, который покинул этот мир в 1994-м году. Паисий предсказывал, что в скором времени "Россия пойдет войной на Турцию". При этом старец предвидел, что в масштабном конфликте победа окажется за нашей страной.
По его словам, турецкое государство в итоге будет разделено на четыре части. Стамбул снова станет Константинополем – жемчужина православия вернется в родную гавань. Также Паисий отмечал, что русским удастся взять под контроль важнейшие проливы – речь идет о Босфоре и Дарданеллах.
Учитывая активное перепечатывание данного предсказания в зарубежной прессе, можно предположить, что западные страны специально стараются увеличить истерию вокруг России и уже начали прибегать к помощи предсказателей.
К слову, ранее знаменитый математик-пророк рассказал о том, что ждет Россию и Украину. Территория нашей страны начнет напоминать Советский Союз.
Предприниматель глубоко погружен в вопрос