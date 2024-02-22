Скорлупа отлетит от яиц мгновенно: понадобится игла

Необычный способ варки яиц удивит многих

Яйца – основа здорового питания и важнейший ингредиент многих блюд. К сожалению, при подготовке этого продукта к использованию нужно серьезно постараться. Особенное недовольство у хозяек вызывает необходимость подолгу избавлять яйца от скорлупы. Иногда процедура может растянуться на долгое время. Необычный лайфхак с иголкой поможет быстро решить проблему.



Опытные хозяйки утверждают, что варка яиц по секретной схеме способна избавить от мучительной борьбы со скорлупой. Оказалось, что перед тем, как отправить продукт в кипящую воду, необходимо сделать небольшие проколы иголкой на острой части яйца.



После этой манипуляции яйца нужно положить в доведенную до кипения воду. Затем ставим огонь на минимум, чтобы кипение было мягким. После этого яйца нужно оставить на 13 минут. Под воздействием температуры проколы быстро закроются, и ценный белок останется внутри. Кроме того, за счет мягкого кипения желток не потемнеет и будет выглядеть более презентабельно.



Затем отправляем яйца в холодную воду до полного остывания. После такой схемы скорлупа будет сама отскакивать от яйца, что значительно сократит время на приготовление любимых блюд.



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