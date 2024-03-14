Известный врач-блогер Сергей Бутрий покинул Россию после ареста

Известный детский врач эмигрировал из России после ареста
Фото:unsplash.com
Доктор обещал консультировать пациентов из-за границы

Известный педиатр и блогер Сергей Бутрий связался со своими подписчиками из-за границы. В блоге он сообщил, что был вынужден покинуть Россию. Врач активно ведет Telegram-канал и личную страничку ВКонтакте "Записки детского врача". Он рассказывает россиянам о современной медицине. В общей сложности на двух площадка у Сергея более 300 тысяч подписчиков. 

Бутрий объяснил, что ему пришлось сделать это из-за недавнего ареста. Еще в прошлом году медик дал интервью Екатерине Гордеевой*. Спустя год на него завели дело о "разжигании ненависти", найдя в словах медика неуважительные фразы в сторону врачей-патриотов. Сергея задержали, когда он ехал на работу, и приговорили к 10 суткам заключения. 

"В процессе отбывания недвусмысленно намекнули, что этим все не ограничится",  —  написал врач-педиатр. 

Сразу после освобождения Сергей Бутрий с супругой и сыном покинули Россию. Куда именно они отправились, медик не рассказал. Однако призвал пациентов не переживать. Как только они обустроятся на новом месте жительства, врач возобновит консультации. Правда, сначала только в онлайн-режиме, а затем и очные в новом городе, рассказал педиатр. 

Ранее сообщалось, что токарь из Тюмени, который выиграл миллиард рублей, якобы покинул Россию. Эту информацию прокомментировали в "Столото". 

*признана иноагентом в РФ

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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