Известный детский врач эмигрировал из России после ареста

Доктор обещал консультировать пациентов из-за границы

Известный педиатр и блогер Сергей Бутрий связался со своими подписчиками из-за границы. В блоге он сообщил, что был вынужден покинуть Россию. Врач активно ведет Telegram-канал и личную страничку ВКонтакте "Записки детского врача". Он рассказывает россиянам о современной медицине. В общей сложности на двух площадка у Сергея более 300 тысяч подписчиков.

Бутрий объяснил, что ему пришлось сделать это из-за недавнего ареста. Еще в прошлом году медик дал интервью Екатерине Гордеевой*. Спустя год на него завели дело о "разжигании ненависти", найдя в словах медика неуважительные фразы в сторону врачей-патриотов. Сергея задержали, когда он ехал на работу, и приговорили к 10 суткам заключения.

"В процессе отбывания недвусмысленно намекнули, что этим все не ограничится", — написал врач-педиатр.

Сразу после освобождения Сергей Бутрий с супругой и сыном покинули Россию. Куда именно они отправились, медик не рассказал. Однако призвал пациентов не переживать. Как только они обустроятся на новом месте жительства, врач возобновит консультации. Правда, сначала только в онлайн-режиме, а затем и очные в новом городе, рассказал педиатр.

Ранее сообщалось, что токарь из Тюмени, который выиграл миллиард рублей, якобы покинул Россию. Эту информацию прокомментировали в "Столото".

*признана иноагентом в РФ