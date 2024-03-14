"Спортсменка" прыгала и махала руками раздевшись по пояс

Жительница Соединенных Штатов была арестована за занятия спортом в обнаженном виде. Он разделась по пояс во дворе своего дома, и это заметил сосед. Он снял на видео, как Алексис Харнет прыгает, машет руками и что-то выкрикивает. После этого мужчина вызвал полицию.

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили, что вокруг дома 27-летней девушки совсем нет никакого забора, и "упражнения спортсменки" видела вся округа. Алексис обвинили в непристойном поведении и отправили под стражу. Впрочем, в заключении девушка пробыла недолго, вскоре ее освободили под залог. Также ей запретили покидать стены дома и общаться с заявившим на нее соседом и его малолетними детьми.

Однако это не вразумило "спортсменку" и она продолжила свои выходки. На Алексис еще несколько раз жаловались соседи из-за непристойного поведения. В частности, девушка со своим молодым человеком демонстративно подожгли крест во дворе дома на глазах темнокожей семьи. Эпатажная пара таким образом пыталась напугать проходящих мимо людей.

Теперь соседи Харнет прикладывают все усилия, чтобы выселить нарушительницу из дома. Жилье она арендует у матери своего парня.

Ранее сообщалось, что жительница России четыре года получала пенсию за свою умершую мать.