Россияне назвали лучшие города России для жизни на пенсии

Назван лучший город России для жизни на пенсии
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Большинство граждан проголосовало за место рядом с морем

Россияне приняли учатие в опросе "СберНПФ" и "Работа.ру", ответив, в каком городе страны они бы больше всего хотели провести пенсию. Большинство предпочло морское побережье – порядка 34% респондентов выбрали Сочи.

Благоприятный климат оказался самым главным критерием при ответе, а на втором месте – благоустроенность города. Также людям нравится более размеренный темп жизни и развитая инфраструктура. 

Среди опрошенных 48% заявили, что использовали бы для перезда собственны средства. Еще 37% выразили готовность продать свое жилье для приобретения недвижимости в Сочи.

При этом аналитики отмечают, что в опросе принимали участие в основном молодые граждане, которые надеются на повышение своего уровня жизни. Среди пожилых россиян нашлось меньше готовых перехать в другой город на пенсии.

"Одного желания мало. Необходимо иметь достаточный объем финансов, чтобы купить себе жилье в Сочи или Анапе", – отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Московские пенсионеры могли бы позволить себе продать недвижимость и переехать в Сочи, но для жителей остальных регионов это будет гораздо сложнее. Средняя стоимость квадратного метра в сочинской новостройке превысила 340 тысяч, а во вторичке доросла почти до 290 тысяч рублей.

Ранее финансист предложил революционный способ поднять пенсию.

Источник: RG.RU
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