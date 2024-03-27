Синоптики предсказали "пугающую" погоду в апреле

В будущем месяце будет теплее, чем обычно

Последняя мартовская неделя окажется невероятно теплой для центральной России. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха может прогреться до +20 °C. Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова поделилась своим прогнозом.

В предстоящий четверг, 28 марта, ожидается сильный температурный контраст. В столичном регионе столбик термометра может колебаться от -6 до +13 °C – за сутки разброс составит около 20 градусов.

С 29 по 31 марта заморозков не ожидается, зато днем наконец почувствуется приход весны – к воскресенью синоптики говорят, что воздух может прогреться до +17 или даже +20 °C.

"Даже если будет +17, это близко к абсолютному рекорду для 31 марта за все 145 лет наблюдений за погодой", – говорит Позднякова.

По прогнозам, предстоящий апрель окажется аномально сухим и теплым в средней и центральной части России. Дождей будет значительно меньше, чем обычно бывает в этот месяц, а температура окажется выше климатической нормы на 2-3 градуса.

Однако специалисты призывают не радоваться такой погоде раньше времени. Синоптик Позднякова утверждает, что это ее даже несколько пугает, ведь тенденция такова, что за теплым апрелем часто идут очень холодные май и июнь – вплоть до выпадения снега.