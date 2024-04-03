Гидрометцентр: с 3 апреля в Москве начнутся похолодания

Москвичам пообещали снег после резкого потепления
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Скоро в Московскую область снова придут морозы

Резкое потепление, которое началось в столичном регионе с 1 апреля, будет недолгим. Об этом сообщили синоптики из Гидрометцентра России.

Уже 3 апреля в Москве ожидаются похолодания. Ночью температура воздуха местами упадет до 11 градусов, а по области она достигнет даже 8 градусов. Вместе с холодным циклоном придут и дожди, которые ожидаются до пятницы включительно. Температура днем будет около 15-17 градусов.

В четверг, 4 апреля, по прогнозу синоптиков, в ночное время похолодает до 5 градусов, а в регионе – до 3. Температура воздуха днем будет не выше 11 градусов. Ожидается порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Заморозки могут начаться в пятницу, 5 апреля. Ночью прогнозируют морозы до минус 3 градусов, есть вероятность, что снова выпадет снег. А в субботу, 6 апреля, температура достигнет минус 4 градусов в ночное время. Днем воздух прогреется до 6-11 градусов.

Источник: Росгидрометцентр

Татарстан впервые атаковали дроны: есть пострадавшие

Об инциденте рассказали местные власти

Советник Шойгу разоблачил шокирующую цель "голой вечеринки" Ивлеевой

Прошлогодний инцидент получил огромный резонанс

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей