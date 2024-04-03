Москвичам пообещали снег после резкого потепления

Скоро в Московскую область снова придут морозы

Резкое потепление, которое началось в столичном регионе с 1 апреля, будет недолгим. Об этом сообщили синоптики из Гидрометцентра России.

Уже 3 апреля в Москве ожидаются похолодания. Ночью температура воздуха местами упадет до 11 градусов, а по области она достигнет даже 8 градусов. Вместе с холодным циклоном придут и дожди, которые ожидаются до пятницы включительно. Температура днем будет около 15-17 градусов.

В четверг, 4 апреля, по прогнозу синоптиков, в ночное время похолодает до 5 градусов, а в регионе – до 3. Температура воздуха днем будет не выше 11 градусов. Ожидается порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Заморозки могут начаться в пятницу, 5 апреля. Ночью прогнозируют морозы до минус 3 градусов, есть вероятность, что снова выпадет снег. А в субботу, 6 апреля, температура достигнет минус 4 градусов в ночное время. Днем воздух прогреется до 6-11 градусов.