Вильфанд назвал регионы, в которые придут аномальные морозы

До -30 градусов: названы регионы, в которые придут аномальные морозы
Фото: www.unsplash.com
Прогноз погоды не радует многих россиян

На календаре практически середина весны, однако погода в некоторых регионах нашей страны, мягко говоря, не радует. Как оказалось, отсутствие весеннего тепла – не предел, уже скоро в ряде субъектов РФ должны ударить суровые, по-настоящему зимние морозы.

Безрадостными новостями с россиянами поделился глава Гидрометцентра страны Роман Вильфанд. Эксперт по погоде сообщил, что значительное похолодание ожидается на северно-восточной территории Европейской части нашей страны, а также в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, жители северной части Урала тоже столкнутся с резким снижением температуры воздуха.

При этом некоторым жителям России придется весной довольствоваться совсем уж не теплой погодой. Так, на Ямале по ночам будет холодать до -32 градусов. Столбики термометров жителей Томской области в ночное время суток будут опускаться до -30 градусов. В Якутии по ночам будет до -27 градусов, днем также ожидается минусовая температура.

К счастью для жителей центральной части нашей страны, а также российского юга, в этих регионах ситуация складывается противоположным образом. Там уже прочно установилась летняя погода, которая радует местных солнечными днями и теплым воздухом.

К слову, ранее Роман Вильфанд рассказал, почему в нашей стране не будет никакого "рекордно жаркого лета".

Источник: РБК ✓ Надежный источник

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