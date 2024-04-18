Жителей Москвы предупредили о непогоде вечером 18 апреля

За пару суток может выпасть почти половина месячной нормы осадков

В вечернее время в столице ожидается непогода – дождь, а местами ливень. В некоторых районах города возможна гроза. Об этом горожан предупредили в мэрии Москвы.

Подобные погодные условия будут сохраняться до следующего дня – 19 апреля. За это время в городеможет выпасть порядка 40% нормы месячных осадков.

Водителей просят быть аккуратнее на дорогах, поскольку будут затруднены видимость и сцепление колес с поверхностью. Пешеходов призывают внимательно и осторожно ходить по улице – не прятаться под деревьями, не парковать рядом с ними авто и по возможности оставаться дома.

Столичные коммунальные службы были переведены в режим круглосуточной готовности из-за ожидающейся непогоды.