Жителей Москвы предупредили о непогоде вечером 18 апреля

Курс рубля
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В вечернее время в столице ожидается непогода – дождь, а местами ливень. В некоторых районах города возможна гроза. Об этом горожан предупредили в мэрии Москвы.
Подобные погодные условия будут сохраняться до следующего дня – 19 апреля. За это время в городеможет выпасть порядка 40% нормы месячных осадков.
Водителей просят быть аккуратнее на дорогах, поскольку будут затруднены видимость и сцепление колес с поверхностью. Пешеходов призывают внимательно и осторожно ходить по улице – не прятаться под деревьями, не парковать рядом с ними авто и по возможности оставаться дома.
Столичные коммунальные службы были переведены в режим круглосуточной готовности из-за ожидающейся непогоды.
В стране готовятся к развитию цифровых платежных систем