Москвичей предупредили о ухудшении погоды 27 апреля

Прогулки в парках и лесных массивах лучше перенести на другое время

В субботу, 27 апреля, в Москве ожидаются сильные ливни. Об этом, со ссылкой на синоптиков, предупредили в Комплексе городского хозяйства.

В ближайшие часы в столице возможна гроза с усилением ветра до 15 м/с. В это время желательно находиться в помещении. Тем, кто оказался на улице, специалисты рекомендуют держаться подальше от деревьев и шатких конструкций. Водителям и пешеходам следует помнить об ухудшении видимости на дорогах во время дождя.

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду",

– обратились сотрудники Мосгорхозяйства к москвичам.