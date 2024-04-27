Москвичей предупредили о ухудшении погоды 27 апреля

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В субботу, 27 апреля, в Москве ожидаются сильные ливни. Об этом, со ссылкой на синоптиков, предупредили в Комплексе городского хозяйства.
В ближайшие часы в столице возможна гроза с усилением ветра до 15 м/с. В это время желательно находиться в помещении. Тем, кто оказался на улице, специалисты рекомендуют держаться подальше от деревьев и шатких конструкций. Водителям и пешеходам следует помнить об ухудшении видимости на дорогах во время дождя.
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду",
– обратились сотрудники Мосгорхозяйства к москвичам.
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