Гроза и сильный ветер ожидается в Москве во вторник

В столице снова буйствует стихия

Завтра, 21 мая, в российской столице ожидается заметное ухудшение погоды. По прогнозам экспертов, в Москве будут идти сильные ливни, также возможны грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду.



Жителей и гостей Белокаменной просят быть максимально внимательными – в таких сложных погодных условиях важно обходить стороной шаткие конструкции. Ни в коем случае нельзя пытаться скрыться от потоков воды под деревьями, из-за сильных порывов ветра они могут рухнуть и навредить здоровью.

Также стоит внимательно относиться к выбору парковочного места. Машины лучше не ставить рядом с деревьями и шаткими конструкциями.