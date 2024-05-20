Гроза и сильный ветер ожидается в Москве во вторник

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Завтра, 21 мая, в российской столице ожидается заметное ухудшение погоды. По прогнозам экспертов, в Москве будут идти сильные ливни, также возможны грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду.
Жителей и гостей Белокаменной просят быть максимально внимательными – в таких сложных погодных условиях важно обходить стороной шаткие конструкции. Ни в коем случае нельзя пытаться скрыться от потоков воды под деревьями, из-за сильных порывов ветра они могут рухнуть и навредить здоровью.
Также стоит внимательно относиться к выбору парковочного места. Машины лучше не ставить рядом с деревьями и шаткими конструкциями.
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