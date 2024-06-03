Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре 3 июня

Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре 3 июня
Фото: www.unsplash.com
Следует быть максимально внимательными и аккуратными

В российской столице продолжается буйство стихии. В Москве идут сильные дожди, местами возможны грозы, порывы ветра достигают 15 м/с. В таких неблагоприятных условиях следует быть максимально внимательными и аккуратными.

Синоптики прогнозируют, что сложные погодные условия сохранятся до конца понедельника. Эксперты призвали москвичей и гостей столицы быть максимально аккуратными на улице.

Источник: Городское хозяйство Москвы ✓ Надежный источник

Польша объявила о начале частичной мобилизации в стране

Вскоре публикации были удалены

Стало известно о мести мужа Алсу за развод

Мужчина оказался очнь ревнивым

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей