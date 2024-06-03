Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре 3 июня

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В российской столице продолжается буйство стихии. В Москве идут сильные дожди, местами возможны грозы, порывы ветра достигают 15 м/с. В таких неблагоприятных условиях следует быть максимально внимательными и аккуратными.
Синоптики прогнозируют, что сложные погодные условия сохранятся до конца понедельника. Эксперты призвали москвичей и гостей столицы быть максимально аккуратными на улице.
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