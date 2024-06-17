Москвичей предупредили о грозе и граде вечером 17 июня

Москвичей предупредили о грозе и граде вечером 17 июня
Фото: www.unsplash.com
Жителям и гостям города следует быть максимально внимательными

Сегодня вечером, 17 июня, москвичам придется столкнуться с неблагоприятными погодными условиями. На улице будет буйствовать стихия. В вечерние часы на некоторые районы Белокаменной обрушится град, начнется сильная гроза.

Плохая погода сохранится до позднего вечера. Проливные дожди и сильный ветер делают нахождение на улице небезопасным. Воздушные потоки могут достигать порывов до 17 м/с.

Синоптики предупреждают, что в таких условиях нужно быть максимально внимательными. Ни в коем случае нельзя прятаться от дождя под деревьями, также не стоит парковать рядом с ними автомобили.

Кроме того, следует держаться подальше от торговых палаток, автобусных остановок и павильонов, они могут быть снесены мощными порывами ветра.

Источник: Городское хозяйство Москвы ✓ Надежный источник

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