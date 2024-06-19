Собянин: 20 июня в Москве ожидается гроза, возможны смерчи

В столице буйствует стихия

Последние несколько дней проверяют москвичей и гостей города на прочность. Тяжелые погодные условия сделали опасными простые прогулки на улице. С очередным предупреждением выступил столичный градоначальник Сергей Собянин.



Московский мэр обратился к горожанам и рассказал об экстремальных погодных условиях, которые ожидаются завтра, 20 июня. На протяжении всех суток, начиная с глубокой ночи, в городе будут идти сильные ливни, местами ожидаются грозы. Порывы воздушных масс могут достигать до 18-23 м/с.

Кроме того, в российской столице повысилась угроза формирования смерчей. Особенно опасным периодом завтрашнего дня будет время с 12 до 17 часов. Глава города призвал москвичей по возможности не проводить время на улице.