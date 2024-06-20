Московские коммунальщики ликвидируют последствия непогоды

Город столкнулся с буйством стихии

Сегодня, 20 июня, природные катаклизмы испытывают российскую столицу на прочность. На Белокаменную обрушились мощные ливни, в некоторых районах зафиксированы смерчи, порывы воздушных масс превышают скорость 20 м/с. Профильные городские службы делают все для того, чтобы быстро и эффективно устранить последствия непогоды.



Сообщается, что самым сложным периодом сегодня оказалось обеденное время. С 13:00 по 14:00 в некоторых районах выпало порядка 30% месячной нормы осадков.

Сотрудники ГУП "Мосводосток", дорожных служб и инженерных компаний оперативно приступили к борьбе с последствиями плохой погоды. Благодаря их слаженным действиям удалось не допустить подтоплений городских территорий.

По последним данным, в Златоглавой рухнуло свыше семи сотен деревьев, различная степень повреждений зафиксирована на трехстах машинах.

На улицы Москвы вышло достаточное число рабочих и единиц техники. Рухнувшие деревья быстро убирают с дорог, получившие повреждения конструкции демонтируют.

Как подчеркнул заместитель московского градоначальника Петр Бирюков, системы жизнеобеспечения города продолжают работать в штатном режиме.

Также известно, что экстремальные погодные условия будут терзать Москву до конца суток. Жители и гости города должны быть предельно внимательны на улице.