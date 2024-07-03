Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и смене погоды в пятницу

Природа проверяет москвичей на прочность

Аномальная погода в российской столице удивляет местных жителей и гостей города. Судя по всему, стихия не собирается успокаиваться и возвращаться к нормальным показателям. Глава столичной администрации Сергея Собянин обратился с предупреждением к москвичам и гостям Белокаменной.



Градоначальник сообщил, что завтра, в четверг, в российской столице установится очень знойная погода. Столбик термометра будет показывать температуру выше 30 градусов. Собянин посоветовал остаться дома беременным женщинам, пенсионерам и детям. Также подчеркивается, что в четверг московские городские службы будут работать в усиленном режиме.

Собянин сообщил, что на станциях метро, а также некоторых железнодорожных узлах, где температура значительно выше нормы, людям будут раздавать воду.

При этом уже в пятницу погода резко изменится. По прогнозам экспертов, на столицу обрушатся мощные дожди, в некоторых местах пройдут грозы, прогнозируются сильные порывы ветра и даже град. Собянин призвал людей быть максимально внимательными и аккуратными.