Гроза, град, порывы ветра: в Москве в пятницу испортится погода

Гроза, град, порывы ветра: в Москве в пятницу испортится погода
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
Городские службы переведены в усиленный режим работы

После нескольких дней изнуряющей жары температура воздуха в Москве резко пойдет на спад. Сопровождаться похолодание будет мощной грозой с большим количество осадков. В связи с этим москвичей и гостей столицы просят быть особенно внимательными и осторожными на улице.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 5 июля, в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков. Ливень, местами с градом, будет идти на фоне сильного ветра с порывами до 20–25 метров в секунду. В такую погоду лучше не выходить на улицу и уж тем более не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями.

Коммунальные и инженерные службы уже получили распоряжение принять меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

На улицах организовано дежурство 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города.

Парки культуры и другие места массового отдыха, а также летние веранды ресторанов будут работать по фактической погоде и могут быть временно закрыты.

Если вы стали очевидцем или сами попали в аварийную ситуацию, звоните в экстренные службы по телефонам: 101 или 112. При подтоплениях на улицах и во дворах можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока по телефону: +7 (495) 657-87-03.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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