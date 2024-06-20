Столичные службы готовы к надвигающейся непогоде

Днем в Москве ожидаются ливни и смерчи

Городские службы переведены в усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды. Организовано круглосуточное дежурство специалистов коммунального хозяйства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков утром в четверг, 20 июня.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в столице пройдут сильные дожди: в отдельных районах города ожидается выпадение до 20 мм осадков в течение часа. Возможны также грозы, усиление ветра с порывами до 18-23 м/с. С 12:00 до 17:00 существует угроза формирования смерчей.

"В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы работают в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения",

– подчеркнул Петр Бирюков.

Ранее сообщалось, что электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. На помощь ГУП "Мосводосток" привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города.

Мэр Москвы Сергей Собянин, со своей стороны, попросил жителей и гостей столицы быть особенно внимательными при сильном ненастье и, по возможности, воздержаться от пребывания на улице при неблагоприятных погодных условиях.