Столичные службы готовы к надвигающейся непогоде

Столичные службы готовы к надвигающейся непогоде
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
Днем в Москве ожидаются ливни и смерчи

Городские службы переведены в усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды. Организовано круглосуточное дежурство специалистов коммунального хозяйства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков утром в четверг, 20 июня.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в столице пройдут сильные дожди: в отдельных районах города ожидается выпадение до 20 мм осадков в течение часа. Возможны также грозы, усиление ветра с порывами до 18-23 м/с. С 12:00 до 17:00 существует угроза формирования смерчей.

"В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы работают в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения",

– подчеркнул Петр Бирюков.

Ранее сообщалось, что электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. На помощь ГУП "Мосводосток" привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города.

Мэр Москвы Сергей Собянин, со своей стороны, попросил жителей и гостей столицы быть особенно внимательными при сильном ненастье и, по возможности, воздержаться от пребывания на улице при неблагоприятных погодных условиях. 

Источник: Городское хозяйство Москвы ✓ Надежный источник
По теме

В Москве назвали стоимость жизни Украины

Незалежная оказалась в жутком положении

Американцы в ярости: Белый дом отменил встречу с делегацией Израиля

Отношения между странами в последнее время очень напряженные

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей