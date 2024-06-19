Городские службы Москвы полностью готовы к предстоящей грозе

Городские службы Москвы полностью готовы к предстоящей грозе
Фото: АГН Москва
В столице дежурят 300 бригад и 290 единиц техники "Мосводостока"

После солнечной среды москвичей вновь ожидает ухудшение погоды. По прогнозу синоптиков, в ночь на четверг, 20 июня, и в затем в течение дня в столице пройдет ливень, местами с градом, а также гроза с порывами ветра до 15-20 м/с.

"Наиболее интенсивные осадки ожидаются в утренние и дневные часы. Может выпасть до 40 мм осадков – это свыше половины месячной нормы",

– сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков со ссылкой на метеорологов. 

Город заранее прилагает усилия для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в сложных погодных условиях. В частности, приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

Организовано дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города, сообщается в телеграм-канале столичных коммунальных служб.

При этом москвичей просят также соблюдать меры предосторожности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям, которые не могут отложить поездку, рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге. Пешеходам следует быть особенно внимательными на улицах.

Источник: Городское хозяйство Москвы ✓ Надежный источник
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