Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды

Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды
Фото: АГН "Москва"
Горожан призвали быть аккуратными на улицах

В связи с ожидающимся ухудшением погодных условий 18 и 19 апреля городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщается на официальном сайте Сергея Собянина.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг во второй половине дня ожидается сильный дождь, который продолжится и в пятницу. Он будет сопровождаться порывистым ветром до 20 м/с, может выпасть до 40% месячной нормы осадков. 

"В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Жителей столицы информируют о надвигающейся непогоде с помощью СМИ и информационных городских табло. Принимаются меры для защиты жилых и нежилых сооружений от порывов ветра, подготовлены источники аварийного электроснабжения.

Людей просят быть особенно аккуратными на улице, не выходить из дома без необходимости, а также не укрываться под деревьями. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить на номера 101 или 112.

На прошлой неделе в Москве была зафиксирована первая весенняя гроза. Она накрыла город со вторника по среду.

Источник: Сайт Сергея Собянина
По теме

Скатывается в бездну: названа "духовная" причина провала Украины

У страны практически не осталось шансов

Подольская в "голом" платье блеснула крепкими бедрами и упругой грудью

Певица вышла в свет в экстравагантном наряде

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей