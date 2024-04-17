Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды

Горожан призвали быть аккуратными на улицах

В связи с ожидающимся ухудшением погодных условий 18 и 19 апреля городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщается на официальном сайте Сергея Собянина.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг во второй половине дня ожидается сильный дождь, который продолжится и в пятницу. Он будет сопровождаться порывистым ветром до 20 м/с, может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

"В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Жителей столицы информируют о надвигающейся непогоде с помощью СМИ и информационных городских табло. Принимаются меры для защиты жилых и нежилых сооружений от порывов ветра, подготовлены источники аварийного электроснабжения.

Людей просят быть особенно аккуратными на улице, не выходить из дома без необходимости, а также не укрываться под деревьями. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить на номера 101 или 112.

На прошлой неделе в Москве была зафиксирована первая весенняя гроза. Она накрыла город со вторника по среду.