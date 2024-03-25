Рынок "Москва - на волне" направит выручку за выходные в помощь пострадавшим в "Крокусе"

Столичные предприниматели выражают искренние соболезнования семьям жертв террористов

Выручка рыбного рынка "Москва – на волне" за минувшие выходные, 23-24 марта, пойдет на помощь пострадавшим и родственникам погибших при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

"Вся выручка рыбного рынка "Москва – на волне" за субботу и воскресенье будет переведена для поддержки пострадавших и семей погибших в Crocus City Hall. Средства будут переведены в фонд Российский красный крест",

– передает Агентство городских новостей "Москва".

Администрация рынка "Москва – на волне" и его сотрудники выразили искренние и глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии в подмосковном КЗ "Крокус Сити Холл", которая произошла в пятницу вечером, 22 марта.

Ранее с предложением поддержать пострадавших в теракте выступили рестораторы и крупные торговые сети Москвы. Предприниматели решили направить доходы за выходные 23 и 24 марта в помощь жертвам трагедии.

Власти Москвы и Московской области постановили выплатить денежные компенсации пострадавшим в зависимости от тяжести травм и помочь с организацией похорон погибших.