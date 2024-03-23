Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в "Крокус Сити" - Собянин

Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в "Крокус Сити" - Собянин
Фото: АГН Москва
С организацией похорон погибших столица и Подмосковье также помогут

Москва и Московская область окажут поддержку пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Власти Москвы и Подмосковья приняли совместное решение о выплате денежной компенсации родственникам в размере 3 млн рублей за каждого погибшего. По 1 млн рублей получат пострадавшие, оказавшиеся в больнице. По 500 тыс. рублей выплатят пострадавшим, медицинская помощь которым оказана амбулаторно.

"Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области",

уточнил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Помимо этого, Москва вместе с Московской областью помогут с организацией похорон граждан, умерших в результате теракта.

Дети, потерявшие в трагедии отца или мать, будут получать ежемесячное денежное пособие.

Вечером в пятницу, 21 марта, группа вооруженных террористов ворвалась в здание концертного зала "Крокус Сити" и начала расстреливать находящихся там людей, а затем устроила пожар. На данный момент известно о 115 погибших, но эта цифра может увеличиться, поскольку разбор завалов еще продолжается. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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