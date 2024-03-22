Собянин: Запланированные на выходные массовые мероприятия в Москве отменены

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В связи с происшествием в "Крокус-Сити Холле" все массовые мероприятия в Москве на ближайшие выходные отменены. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram.
"Прошу с пониманием отнестись к этой мере", – указано в сообщении.
Также градоначальник отметил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим во время теракта.
Ранее в "Крокус-Сити Холле" произошла стрельба. Пятеро вооруженных мужчин зашли в здание и начали вести огонь по людям. Подробности произошедшего – в материале "Утро.ру"
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