Собянин: Запланированные на выходные массовые мероприятия в Москве отменены

После теракта пострадало и погибло много людей

В связи с происшествием в "Крокус-Сити Холле" все массовые мероприятия в Москве на ближайшие выходные отменены. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram.

"Прошу с пониманием отнестись к этой мере", – указано в сообщении.

Также градоначальник отметил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим во время теракта.

Ранее в "Крокус-Сити Холле" произошла стрельба. Пятеро вооруженных мужчин зашли в здание и начали вести огонь по людям. Подробности произошедшего – в материале "Утро.ру"