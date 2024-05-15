Бывший зять Столяров назвал Шойгу "человеком-легендой"

Бывший зять раскрыл свое отношение к Сергею Шойгу
Сергей Шойгу. Фото: АГН "Москва"
Он положительно высказался об отставке родственника

Бывший муж Ксении Шойгу, блогер Алексей Столяров рассказал, что думает по поводу кадровых перестановок в Минобороны. Об отставке министра он совершенно не переживает, поскольку тот пошел на повышение.

Столяров заявил, что Шойгу стал "человеком-легендой". Он был на посту главы оборонного ведомства около 12 лет, и за это время не проиграл ни одной войны. Блогер отметил, что столько же был полководцем Суворов. Сейчас же экс-министру предстоит снова заниматься безопасностью всей страны.

"Безумно рад за него, что на протяжении 33 лет он является министром", – сказал Столяров.

По его словам, в России есть всего четыре фамилии, которые всегда у людей на слуху. Это Путин, Лавров, Песков и Шойгу.

Также Алексей отметил, что не планирует идти в большую политику, поскольку опасается такой большой ответственности – для этой деятельности он считает себя недостаточно зрелым. При этом блогер не исключает, что в будущем у него может появиться интерес к государственной деятельности.

Ранее появилось видео с Сергеем Шойгу сразу после отставки правительства. На них бывший министр обороны дает оценку проделанной работе и рассказывает, что думает об прошедшем периоде президент.

Источник: Life

ВСУ устроили массированную атаку на Крым

Удары противника были отражены

Оградили лентой и запретили приближаться: что происходит на могиле Пригожина

Траурное место облагородят к 63-летию основателя "Вагнеров"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей