Бывший зять Столяров назвал Шойгу "человеком-легендой"

Он положительно высказался об отставке родственника

Бывший муж Ксении Шойгу, блогер Алексей Столяров рассказал, что думает по поводу кадровых перестановок в Минобороны. Об отставке министра он совершенно не переживает, поскольку тот пошел на повышение.

Столяров заявил, что Шойгу стал "человеком-легендой". Он был на посту главы оборонного ведомства около 12 лет, и за это время не проиграл ни одной войны. Блогер отметил, что столько же был полководцем Суворов. Сейчас же экс-министру предстоит снова заниматься безопасностью всей страны.

"Безумно рад за него, что на протяжении 33 лет он является министром", – сказал Столяров.

По его словам, в России есть всего четыре фамилии, которые всегда у людей на слуху. Это Путин, Лавров, Песков и Шойгу.

Также Алексей отметил, что не планирует идти в большую политику, поскольку опасается такой большой ответственности – для этой деятельности он считает себя недостаточно зрелым. При этом блогер не исключает, что в будущем у него может появиться интерес к государственной деятельности.

Ранее появилось видео с Сергеем Шойгу сразу после отставки правительства. На них бывший министр обороны дает оценку проделанной работе и рассказывает, что думает об прошедшем периоде президент.