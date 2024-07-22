ИрГУПС стал частью научно-популярного туристического маршрута в Иркутской области

Университет подписал соглашение с АНО "Национальные приоритеты"

Для укрепления и развития технологического суверенитета страны очень важно вовлечение молодежи в научную деятельность. На это указал зампредседателя правительства Иркутской области Руслан Ситников, выступая на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) и АНО "Национальные приоритеты".

Иркутская область входит в первую двадцатку регионов России по научному потенциалу, напомнил Ситников. Здесь сформирована серьезная научно- исследовательская и образовательная база. Значительную роль в данной сфере играет ИрГУПС, который в следующем году отпразднует полувековой юбилей.

"Более 4000 выпускников ИрГУПС занимаются научно-исследовательскими разработками. Университет является кузницей специалистов для IT-структур как железнодорожного сообщения, так и хозяйственной жизни нашего региона и страны в целом",

– отметил замгубернатора Иркутской области.

Вуз был создан в 1975 году, когда стране требовались кадры для научно-технического сопровождения и развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Сегодня в России стоят новые амбициозные цели по развитию путей сообщения в Сибири и на Дальнем Востоке, и на ИрГУПС снова возложены особые ожидания.

"Мы активно участвуем в развитии проекта "БАМ 2.0". Около тысячи студентов нашего университета входят в студенческие отряды и участвуют в строительстве и реконструкции важных железнодорожных объектов",

– рассказал ректор ИрГУПС Юрий Трофимов.

Вуз занимается не только образовательной, но и научной деятельностью. Среди последних разработок университета:

мобильный фемтосекундный лазер, позволяющий увеличивать прочность деталей без нагрева материалов и превышения естественного радиационного фона;

цифровые двойники мостов, с помощью которых можно отслеживать состояние конструкции в режиме реального времени;

симулятор локомотивной бригады электровоза, когда с помощью компьютера моделируются различные внештатные ситуации на реальном участке железнодорожных путей;

манипулятор для инвалидного кресла, позволяющий человеку с ограниченной подвижностью без посторонней помощи садиться за руль автомобиля, а кресло убирать в багажник.

Все это и многое другое можно увидеть своими глазами. ИрГУПС стал частью научно-популярного туристического маршрута "Путешествие в науку. Иркутск", разработанного в рамках инициативы "Научно-популярный туризм" Десятилетия науки и технологий и по объектам национального проекта "Наука и университеты". Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина и ректор университета Юрий Трофимов 18 июля 2024 г., в день 49-летия вуза, в ходе пресс-тура "Путешествие в науку. Иркутск" с участием федеральных и региональных СМИ.

Помимо ИрГУПС, знаковыми объектами научно-популярного туризма в Иркутской области являются лаборатории Иркутского государственного университета (ИГУ), биологическая станция ИГУ в поселке Большие Коты, Байкальская астрофизическая обсерватория, Иркутский авиационный завод и пр.

"В маршрут входит посещение лабораторий, научно-образовательных центров, предприятий, имеющих научную составляющую, посещение научных музеев. Главная задача научно-популярного туризма – вовлечь молодежь в науку, чтобы у нас было больше ученых, чтобы они работали на благо нашей страны, чтобы наша страна была сильной и умной",

– подчеркнула Софья Малявина.

Всего на данный момент в России действует более 70 научно-популярных маршрутов по всей стране. Путешественники могут как воспользоваться услугами ведущих туроператоров, так и спланировать поездки самостоятельно.

Десятилетие науки и технологий проходит в России с 2022 по 2031 г.г. по решению президента Владимира Путина. Главная цель тематического Десятилетия – привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи и повышение информированности граждан России о достижениях и перспективах развития отечественной науки. Оператором проведения Десятилетия является АНО "Национальные приоритеты".

20-22 ноября 2024 г. на федеральной территории "Сириус" состоится ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий – IV Конгресс молодых ученых. Перед этим пройдет ряд мероприятий-спутников, в том числе в Мурманской области (15-17 августа), Республике Дагестан (18-20 сентября), на Федеральной территории "Сириус" (26-28 сентября).