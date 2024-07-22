Совместить полезное с прекрасным: туристы на Байкале могут поучаствовать в научной деятельности

Совместить полезное с прекрасным: туристы на Байкале могут поучаствовать в научной деятельности
Фото: А.Мелешко
Иркутская область предлагает путешественникам увлекательный научно-популярный маршрут

Байкал. Самое большое пресноводное озеро на Земле. Уникальная экосистема. Неописуемой красоты природа. Каждый мечтает хоть раз в жизни побывать на Байкале, а съездив однажды, стремится попасть туда еще раз. Тем более что сегодня, благодаря инициативе "Научно-популярный туризм" в рамках Десятилетия науки и технологий, путешественники на Байкале могут не только отдыхать и наслаждаться видами, но и побывать на научных объектах и даже принять участие в настоящей исследовательской деятельности.

Но обо всем по порядку.

В 2022 году в России по Указу президента Владимира Путина стартовало Десятилетие науки и технологий. Основными задачами, поставленными главой государства на этот период, стали привлечение талантливой молодежи в научную сферу, а также повышение информированности граждан России о достижениях и перспективах отечественной науки.

Одной из форм реализации данной цели является разработка туристических маршрутов "Путешествие в науку" в рамках инициативы "Научно-популярный туризм" и по объектам национального проекта "Наука и университеты". На сегодняшний день такие маршруты действуют в 20 регионах страны, и их география продолжает расширяться.

Путешественники, направляющиеся в Иркутскую область, тоже могут совместить приятное с полезным, то есть отдых с познавательной деятельностью.

Фото: Н.Коваленко

Так, одной из точек маршрута "Путешествие в науку. Иркутск" является Байкальская астрофизическая обсерватория, расположенная в поселке Листвянка на берегу Байкала в 70 км от города. Там на территории площадью более 50 га установлено несколько телескопов, один из которых – вакуумный – самый крупный в Евразии. В башне этого Большого солнечно-вакуумного телескопа (БСВТ) высотой с 8-этажный дом стоит метровая зеркальная линза, а за счет того, что корпус 40-метровой трубы герметичен, конструкция позволяет проводить измерения солнечной плазмы и прогнозировать солнечную активность с высокой точностью. К слову, такие исследования проводятся лишь на двух телескопах в мире – здесь, на Байкале, и франко-итальянской установке THEMIS.

Есть в Байкальской обсерватории и телескопы поменьше. Научных открытий с их помощью уже не совершить, но увидеть протуберанцы и разглядеть пятна на Солнце в дневное время вполне можно. А ночью это прекрасный инструмент для изучения рельефа Луны и погружения в глубины космоса.

Фото: А.Мелешко

Юным любознательным путешественникам сотрудники обсерватории просто и наглядно объяснят, как устроена Солнечная система, как вырастает у кометы хвост и что такое магнитная буря.

После путешествия к звездам из Листвянки можно совершить еще одно – отправиться на быстроходном катере в поселок Большие Коты, где находится биологическая станция Иркутского государственного университета (ИГУ).

Фото: А.Мелешко

Полчаса по волнам вдоль живописного берега – и вы на месте. Здесь особая атмосфера: деревянные дома, бревенчатый пирс, гуляющие без привязи лошади и коровы. Можно пройтись в тишине, помедитировать под шелест воды по гальке, а можно посетить музей с коллекцией байкальских обитателей и даже поучаствовать в изучении экосистемы прибрежной зоны.

К слову, у участников пресс-тура "Путешествие в науку. Иркутск", проходившего в Иркутской области 17-19 июля, отлов представителей байкальской прибрежной фауны вызвал живейший интерес. Вооружившись сачками, журналисты активно искали под камушками притаившихся рачков-амфипод. Эти уникальные создания удивляют ученых своим разнообразием – их открыто уже более 350 видов и постоянно выявляются новые.

Фото: А.Мелешко

Попадается в сачок и эпишура – представитель местного зоопланктона. Это крохотное ракообразное существо размером всего 1,5 мм играет важнейшую роль в жизни Байкала: эпишура активно потребляет растущие в озере водоросли, а сама, в свою очередь, является кормом для многих рыб. Так что, если вы путешествуете с детьми, это и наглядная иллюстрация к теме пищевых цепочек в природе, и объяснение, почему так важно заботиться о сохранении биоразнообразия.

Фото: А.Мелешко

Желающие углубиться в данный вопрос могут посетить НИИ биологии Иркутского государственного университета (ИГУ) – это тоже точка научно-популярного туристического маршрута. Здесь, к примеру, сотрудники молодежной лаборатории "Стресс-физиологии и перспективных биотехнологий", созданной в рамках нацпроекта "Наука и университеты", разработали и успешно применяют особые сенсоры. Имплантированные в живую особь, они не мешают обычной жизни организма, зато ученые могут следить за состоянием подопечных на расстоянии и видеть, какому воздействию они подвергаются в естественной среде и как с этим справляются.

Фото: А.Мелешко

Еще одним интересным пунктом научного-популярного туристического маршрута в области является Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС). Соглашение о сотрудничестве университета с АНО "Национальные приоритеты" было подписано 18 июля 2024 года. Без малого 50 лет вуз снабжает высококвалифицированными кадрами важные для развития страны объекты: БАМ, Транссиб. Сегодня его научные разработки все также высоко ценятся. К примеру, предложенная сотрудниками ИрГУПС технология позволила перекинуть мост над Ангарой в сейсмически активной зоне.

Фото: А.Мелешко

Студенты и машинисты, проходящие в стенах вуза курс повышения квалификации, отрабатывают варианты реагирования на внештатные ситуации на цифровых симуляторах: оператор задает ряд параметров, например, медведь на путях или размыв ж/д полотна, а обучающийся должен за считанные секунды решить, как поступить – последствия каждого решения система покажет тут же на экране.

Есть в ИрГУПС и настоящее мини-депо. Здесь представлен действующий локомотив, вагоны, горка, переход со шлагбаумом. Устроено все так, что интересно не только детям – солидные папы и мамы вдруг становятся озорными мальчишками и девчонками, которых допустили в кабину машиниста и позволили дать гудок.

Фото: А.Мелешко

И конечно, маршрут по научным объектам в Иркутске был бы неполным без посещения Иркутского авиационного завода. Его история началась в 1934 году с производства истребителя И-14 конструкции Павла Сухого. Великая Отечественная война потребовала от коллектива завода не просто трудового подвига, а поистине чуда, которое ИАЗ воплотил в жизнь, наладив в кратчайшие сроки выпуск сразу четырех типов самолетов: бомбардировщиков Пе-2, тяжелых истребителей Пе-3, дальних бомбардировщиков Ил-4 и Ер-2.

Фото: А.Мелешко

Потом были военно-транспортные Ан-12, сверхзвуковые бомбардировщики Як-28, МиГ-27, самолет-амфибия Бе-200 и целая линейка "Сушек", в том числе экспортный вариант Су-30МК.

Сегодня заводу 90 лет. За эти годы он выпустил порядка 8 тыс. самолетов более 20 типов как военного, так и гражданского назначения. Все модели представлены в Музее истории ИАЗ. Самый "молодой" экспонат – МС-21. Этот среднемагистральный самолет вместимостью до 211 пассажиров – гордость современного отечественного гражданского авиастроения. Для его создания потребовалось кардинальное технологическое перевооружение ведущих предприятий авиационной промышленности России.

Инновации внедрялись на каждом этапе. Так, у МС-21 нет чертежей, все проектировалось сразу в "цифре". Для производства деталей российскими учеными были разработаны специальные композитные материалы, которые легче и прочнее прежних аналогов. Системы сборки максимально автоматизированы, а клепку и герметизацию и вовсе ведут исключительно роботы – это, с одной стороны, позволяет достичь абсолютной равномерности, а с другой, способствует охране труда, ведь раньше проблемы с суставами были типичным профессиональным заболеванием рабочих на заводе.

Фото: А.Мелешко

Надо признать, что современные цеха ИАЗ (филиал компании "Яковлев", входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию", ОАК), совсем не похожи на помещения, где ведутся масштабные производственные работы. Здесь чуть ли не стерильная чистота, простор, свежий воздух, зеленеют комнатные растения. Поэтому сюда с удовольствием идет молодежь, в том числе после целевого обучения. Организован при заводе и собственный Учебно-производственный центр. Возможно, нынешние школьники, посетив ИАЗ с экскурсией в ходе путешествия по научно-популярному маршруту, поймут, что проектировать и собирать самолеты – это дело их жизни.  

Десятилетие науки и технологий включает 12 инициатив, в том числе "Научно-популярный туризм". Оператором проведения тематического Десятилетия является АНО "Национальные приоритеты". 

IV Конгресс молодых ученых станет ключевым ежегодным мероприятием Десятилетия науки и технологий. Представители ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, лидеры отечественной науки, а также молодые ученые, победители конкурсов, получатели грантов, студенты и школьники соберутся 20 – 22 ноября 2024 г. на федеральной территории "Сириус", чтобы поделиться опытом и обсудить перспективные задачи.

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