«Росатом» испытывает инфраструктуру для обезвреживания сложных промышленных отходов

Мероприятия по ликвидации негативного вреда окружающей среде проводятся на полигоне «Красный Бор»

"Росатом" представил ход работ по ликвидации накопленного на полигоне "Коасный бор"экологического вреда. Как рассказал в ходе визита на полигон заместителя председателя правительства Дмитрия Патрушева генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, "дляРосатома экологическая повестка - один из приоритетных векторов развития". 

По его словам, производственный опыт и высокие научно-технологические компетенции позволяют компании эффективно приводить в безопасное состояние наиболее сложные объекты на территории, ликвидируя многолетний экологический вред, в том числе, в Ленинградской и Иркутской областях. 

"Кроме того, мы предупреждаем возможное возникновение новых экологических рисков: создаем современную инфраструктуру из 7 производственно-технических комплексов для обращения с промышленными отходами в логике экономики замкнутого цикла. Выполнение этих серьезных задач, порученных нам государством в сфере управления опасными отходами, позволит госкорпорации обеспечить формирование экологического благополучия для наших граждан", - подчеркнул Лихачев. 

В рамках первоочередных мероприятий Росатом укрепил дамбы обвалования пяти открытых карт-накопителей и осуществил замену исчерпавшего срок эксплуатации понтонного укрытия, что позволило полностью исключить риск утечки отходов.

В свою очередь, Дмитрий Патрушев отметил, что на данный момент рекультивация объекта "Красный бор" выполнена на 60%. "Работы должны быть продолжены, и они продолжаются. И, учитывая масштабы, продлятся еще несколько лет", - сообщил заместитель председателя правительства. 

На завершающем этапе поверхность полигона будет укрыта многофункциональным рекультивационным экраном, включающем одиннадцать конструктивных слоев различного назначения, которые предотвратят попадание в тело полигона атмосферных осадков и образование загрязнённого фильтрата. Завершение всех работ планируется в июле 2026 года.

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