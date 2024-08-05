Нарколог Масякин перечислил шесть главных признаков алкогольной зависимости

При наличии проблемы нужно срочно обратиться к врачу

Многие россияне воспринимают склонность к частому употреблению спиртных напитков как относительно невинное желание иногда расслабиться или поднять себе настроение. Однако, как известно, в любом вопросе важна мера. Стоит помнить, что алкогольная зависимость – тяжелый недуг, который нужно лечить. Россиянам назвали главные критерии наличия такой проблемы.



Важной информацией поделился психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Антон Масякин. Специалист сообщил, что на серьезные проблемы указывают шесть признаков. Трубить тревогу следует в том случае, если у человека наблюдаются хотя бы три признака в течение не менее одного месяца.

В первую очередь, речь идет о психологической тяге что-нибудь выпить – мысли об алкоголе важнее повода предстоящей вечеринки или самого факта встречи с друзьями. Второй критерий – потеря контроля во время возлияний, человек не может остановиться и регулировать дозу потребляемого напитка.

Третий критерий – непременное желание опохмелиться после активного употребления алкоголя. Четвертый – появление потребности постепенно повышать дозу для того, чтобы достичь желаемого состояния.

Пятый – нежелание отказаться от спиртных напитков даже при наличии явных свидетельств его разрушительного действия на организм, например, цирроза печени. Шестой критерий – изменение социального функционирования в пользу алкоголя, выпивка приобретает безусловную ценность для человека.

К слову, ранее россиянам рассказали о тюремном наказании за выращивание мяты на даче.