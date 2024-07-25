Чирикова напомнила об ответственности за выращивание шалфея на даче

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Российским гражданам стоит внимательно изучить список зеленых культур, которые запрещено выращивать на территории нашей страны. За нарушение соответствующих норм законодательства людям грозят внушительные штрафные санкции в размере трехсот тысяч рублей и даже тюремное заключение.
При этом, как напомнила известный российский педагог и эксперт Ольга Чирикова, в черном списке значатся знакомая многим полевая мята и шалфей предсказателей. Если в саду огородника появятся такие посадки, ему грозят серьезные проблемы с правоохранителями.
"Штрафные санкции могут быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет", – предупредила сограждан опытный эксперт.
Специалист пояснила, что такие штрафные санкции накладывают за выращивание психотропных и наркотикосодержащих растений. Зачастую люди могут быть не в курсе, что их любимое растение можно использовать в преступных целях, поэтому важно проверить свой огород на наличие таких посадок.
К слову, ранее граждан Российской Федерации напугали введением нового штрафа.
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