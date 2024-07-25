Чирикова напомнила об ответственности за выращивание шалфея на даче

Нарушение закона может привести к плачевным последствиям

Российским гражданам стоит внимательно изучить список зеленых культур, которые запрещено выращивать на территории нашей страны. За нарушение соответствующих норм законодательства людям грозят внушительные штрафные санкции в размере трехсот тысяч рублей и даже тюремное заключение.



При этом, как напомнила известный российский педагог и эксперт Ольга Чирикова, в черном списке значатся знакомая многим полевая мята и шалфей предсказателей. Если в саду огородника появятся такие посадки, ему грозят серьезные проблемы с правоохранителями.

"Штрафные санкции могут быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет", – предупредила сограждан опытный эксперт.

Специалист пояснила, что такие штрафные санкции накладывают за выращивание психотропных и наркотикосодержащих растений. Зачастую люди могут быть не в курсе, что их любимое растение можно использовать в преступных целях, поэтому важно проверить свой огород на наличие таких посадок.

К слову, ранее граждан Российской Федерации напугали введением нового штрафа.