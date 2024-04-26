Губернатор Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение противопожарного режима в лесах

95% возгораний случается по вине человека

Тема ужесточения наказания для нарушителей противопожарного режима в лесах Московской области обсуждалась на этой неделе на совещании главы региона Андрея Воробьева с региональным правительством.

"У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуево, Воскресенске. Костры, травяные палы – все это представляет собой угрозу и требует технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному период", – подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Отмечается, что за разведение костров в неположенных местах нарушителям грозят значительные штрафы, которые с 2022 года в Подмосковье составляют от 15 до 60 тыс. рублей для физических лиц, от 30 до 110 тыс. – для должностных лиц, от 100 тыс. до 2 млн рублей – для юридических лиц. За создание пожароопасной ситуации в регионе также предусмотрено уголовное наказание – вплоть до 8 лет.

При этом в прошлом году более 1 тыс. нарушителей понесли ответственность за нарушение противопожарного режима – преимущественно в результате совместных рейдов Комлесхоза и правоохранительных органов.

В то же время для текущего летнего сезона в Подмосковье уже сформировали списки с маршрутами и локациями для контроля, а также внедрили цифровые сервисы для повышения эффективности мониторинга, рассказал председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.

"С 15 апреля через сервис "Проверки Подмосковья" следим за работой наших инспекторов, также перенимаем опыт по идентификации личности на ж/д станциях. Кроме того, мы внедрим в приложение "Народный инспектор" дополнительную категорию "Костер в лесу", – пояснил Агулов.

В Московской области действует интерактивная карта с 1,2 тыс. бесплатными местами отдыха в лесах – она доступна с 15 апреля, напомнили в правительстве региона.

Там также отметили, что в этом году в Подмосковье планируется добавить дополнительные пикниковые зоны, выбранные жителями через портал "Добродел", а также запустить сервис по бронированию платных беседок.