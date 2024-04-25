Губернатор Подмосковья: акция "День добрых дел" соберет более миллиона школьников

Несколько региональных ведомств подготовили для учеников интересную программу

На масштабной акции "День добрых дел", которая пройдет во всех школах Московской области в ближайшую субботу 27 апреля, ученики проведут уборку территорий, парков, воинских захоронений, а также поучаствуют в различных благотворительных мероприятиях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.

"Дети у нас активно участвуют в разных мероприятиях, связанных и с наведением порядка, и с оказанием помощи, а также в благотворительных акциях – например, пишут письма на фронт. Самое главное, чтобы все это было от души и от чистого сердца", – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Стоит отметить, что перед проведением Дня добрых дел в подмосковных школах проводилось голосование, в ходе которого ученики и педагоги выбирали, чем именно они хотели бы заняться. Результаты голосования показали большой интерес школьников к участию в акции.

Как подчеркнула министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе, несколько региональных ведомств подготовили для учеников интересную программу. Она включает, например, экскурсии на научные предприятия, пищевые производства, агрокомплексы, фермы, ветеринарные станции.

Кроме того, в день проведения акции для учеников школ Московской области организуют большую музейную программу – они смогут посетить 17 экспозиций, добавила Швелидзе. Школьники также примут участие в конкурсе, в рамках которого им предлагается сделать фото или видео своего доброго дела и опубликовать его в социальных сетях с хэштегом #ДеньДобрыхДелПодмосковье.

Напомним, что акция "День добрых дел" стала продолжением акции "Доброе дело", которую подмосковные школьники придумали два года назад, а губернатор Андрей Воробьев поддержал инициативу ребят.

Ранее сообщалось, что за два года проведения акции из Подмосковья отправили более 5,6 тысяч тонн помощи во фронтовые регионы.