Андрей Воробьев объявил о готовности Подмосковья принять детей из Белгородской области

Ранее в регионе объявили эвакуацию

Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил о подготовке лагерей для размещения детей из Белгорода, которые эвакуируются из-под обстрелов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

"Все знают, что сейчас происходит в Белгороде. Мы не можем оставаться в стороне. Наша общая задача – позаботиться о детях, обо всех, кому сейчас особенно нужна наша помощь. Мы готовим детские лагеря, чтобы разместить в них 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области. Подмосковье с вами!" – заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Напомним, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее объявил об эвакуации девяти тысяч детей в другие регионы.