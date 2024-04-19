Воробьев: благоустройство Центрального парка в Лобне завершится летом

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Центральный парк в Лобне более полувека считается любимым местом местных жителей. Его благоустройство началось в прошлом году по программе "Формирование комфортной городской среды" в соответствии с национальным проектом "Жилье и городская среда". Обновленный парк откроют к лету, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Перемен ждал Центральный городской парк, построенный в 1969 году. С тех пор качели, лодочки и всё, что радовало раньше, сильно устарело. Люди говорили, что хотели бы видеть в родном парке новые детские площадки и аттракционы, благоустроенные дорожки, ухоженную зелень и пруд. Выполнять поручение жителей мы начали в декабре прошлого года по президентскому проекту. Планируем завершить работы летом, чтобы уже ко Дню города, в начале сентября, жители смогли выйти на прогулку в любимый обновлённый парк", — отметил Андрей Воробьев.
Отмечается, что по итогу благоустройства в парке обновят инфраструктуру – приведут в порядок дорожно-тропиночную сеть, создадут красивые входные группы и функциональные зоны.
Кроме того, в центральной части парка появится место для проведения культурно-массовых мероприятий, а также скейт-парк для любителей экстрима. Для самых маленьких посетителей будут созданы специальные детские зоны с игровыми элементами из природных материалов.
Парк также будет оснащен зонами отдыха, современной системой уличного освещения и видеонаблюдения. Озеленение территории проведут в соответствии с пожеланиями жителей.
Важно отметить, что в Московской области для предпринимателей предусмотрены различные возможности ведения бизнеса в парке. Ранее в регионе разработали комплексное решение "Бизнес в парке", которое включает в себя различные льготы и финансовую поддержку.
Таким образом, Центральный парк в Лобне станет еще более привлекательным и интересным местом для отдыха.
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