Уход за кожей 30+: что важно знать

Доктор эстетической медицины Наталья Михайлова рассказала, как правильно ухаживать за кожей после 30 лет

Всесторонний уход за кожей после 30 лет включает очищение, восстановление pH, увлажнение и защиту, обеспечивая её здоровье и красоту на долгие годы. Порой наша кожа сталкивается с нарушением кислотно-щелочного равновесия, особенно если имеется склонность к повышенной выработке кожного сала. Жирная кожа, склонная к комедонам и высыпаниям, часто имеет смещённый в щелочную сторону pH. В этом случае для восстановления правильного pH кожи важно использование лосьонов и средств по уходу, содержащих мягкие кислоты. Они помогают поддерживать кислотно-щелочное равновесие, способствуя обновлению кожи и укреплению её защитного барьера. Кислотные лосьоны, пилинги и маски, применяемые раз в неделю, а также кремы с лёгкими кислотами становятся обязательными средствами ухода за кожей после 30 лет.



Очищение кожи должно включать применение мягких очищающих средств, избегая агрессивных щелочных продуктов, таких как мыло или гель для душа. Используйте специализированные очищающие средства: пенки, гидрофильные масла и молочко, разработанные специально для снятия макияжа и бережного очищения кожи лица.

После очищения следует применение тоников и лосьонов, которые завершают процесс очищения, способствуют восстановлению pH кожи и подготовке её к последующим этапам ухода. Это могут быть увлажняющие лосьоны, лосьоны с антиоксидантами и лёгкими кислотами.

Сыворотки занимают важное место в уходе за кожей после 30 лет, обеспечивая дополнительное увлажнение и защиту. Выбирайте сыворотки с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом, витамином С и антиоксидантами. Растительные экстракты, такие как экстракты шелковицы или толокнянки, укрепляют сосудистую стенку и препятствуют появлению пигментации. Сыворотки с ретинолом и экстрактами водорослей стимулируют выработку коллагена и обновление клеток.

Особенно важен уход за кожей в зимний период, когда отопление и перепады температуры истощают её резервы. Летом же активное солнце потребляет гиалуроновую кислоту кожи, поэтому поддержание высокого уровня увлажнённости становится критически важным. Использование средств с гиалуроновой кислотой и увлажняющими компонентами помогает сохранить естественные резервы кожи и защитить её от негативных внешних факторов.

Также важно включать в уход компоненты, которые будут способствовать омоложению. Например, пептиды или активные ингредиенты, такие как гексапептид-8 показывают отличный результат в борьбе с мимическими морщинами, мягко воздействуя на них и улучшая общее состояние кожи.

Особенно в возрасте 30 лет важно обратить внимание на кожу вокруг глаз. Это зона, где изменения становятся заметными быстрее всего. Используйте специальные гели или кремы, обогащенные компонентами, укрепляющими сосуды, уменьшающими синевые круги и тёмные пятна. Обязательно выбирайте средства, способные воздействовать на мимические морщины в этой области. Тщательный уход за кожей вокруг глаз включает снятие макияжа на ночь, использование специализированных препаратов и нанесение кремов. Помните, что в 30 лет регулярный уход за кожей вокруг глаз значительно замедлит появление морщин и сохранит ваш молодой и свежий вид.

Когда речь заходит об уходе за кожей у косметолога или врача-косметолога, в 30 лет это становится необходимой процедурой для сохранения красоты и молодости кожи. Уже в этом возрасте следует начать делать пилинги, которые могут быть поверхностными с различными кислотами. Подбор необходимого пилинга по типу кожи следует доверить специалисту, который поможет с коррекцией постакне, воспалений, гиперкератоза или мелких морщинок и сухости кожи. Обычно такие пилинги проводятся курсами от 6 до 10 сеансов, обеспечивая безболезненное и эффективное обновление кожи.

Помимо пилингов, рекомендуется включить в уход аппаратные процедуры, массажи и профессиональные маски. Массаж у грамотного косметолога улучшает микроциркуляцию, приток крови, кислорода и питательных веществ к клеткам, способствуя их обновлению и уменьшению отеков. Такой уход лучше всего выполнять курсом от 8 до 12 процедур, сочетая их с профессиональными масками – альгинатными, коллагеновыми и другими, которые сложно использовать самостоятельно в домашних условиях.

Фонофорез, электропорация с сыворотками, терапия с различным светом, фотоомоложение и IPL-системы помогают не только омолаживать кожу, но и устранять поверхностную пигментацию, мелкие сосудистые проявления, улучшая общее состояние кожи безболезненно и эффективно.

Инъекционные процедуры в виде мезотерапии с гиалуроновой кислотой, антиоксидантами и компонентами, укрепляющими сосудистый тонус и улучшая микроциркуляцию, являются не менее важными. К таким компонентам относятся рутин, экстракт мелилота, витамин С и гинкго билоба, способствующие укреплению сосудистой стенки и восстановлению кровообращения. Различные комбинации препаратов на основе гиалуроновой кислоты, экстрактов растений и витаминов, такие как экстракт центеллы азиатской, ускоряют регенерацию кожи и обеспечивают её молодость и красоту.

Современная косметология предлагает множество различных процедур и комбинаций, направленных на поддержание здоровья и привлекательности кожи, что делает поход к косметологу в 30 лет не просто рекомендованным, но и необходимым для каждого, кто стремится сохранить своё естественное обаяние и свежесть.