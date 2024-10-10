В Сибирь по своей воле: Тюменская область предлагает туристам отдых на любой вкус

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Принято считать, что Тюменская область – это суровый край, куда сложно добраться, где холодно, темно и страшно. В реальности это – активно развивающийся регион, где красиво, интересно и вкусно. А уж знаменитое сибирское гостеприимство никого не оставит равнодушным. В этом убедились участники пресс-тура "В Сибири по своей воле", организованного АНО "Национальные приоритеты" совместно с правительством Тюменской области при содействии проекта VisitTyumen.
"Нам приходится бороться со стереотипом, что Тюмень – это где-то далеко. На самом деле Тюменская область географически находится в центральной части России, к нам комфортно добираться с любого края страны. У нас два аэропорта, один из которых международный. Федеральная автомобильная магистраль. А еще через Тюменскую область проходит легендарный Транссиб, и многие гости, путешествуя по железной дороге, делают остановку у нас",
– рассказал директор ГАУ "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" Дмитрий Пухов.
Действительно, из Москвы до Тюмени лететь 2 ч. 40 мин., столько же из Казани, из Сургута еще меньше – 1 ч. 50 мин., из Новосибирска чуть более двух часов, из Санкт-Петербурга – 3 ч. 10 минут. Большинство рейсов принимает Тюмень. Пассажиропоток международного аэропорта "Рощино" имени Менделеева составляет два миллиона человек в год, а после реконструкции количество регистраций может удвоиться. При этом многим туристам удобно строить маршруты через Тобольск, где в 2021 г. открылся аэропорт имени знаменитого русского картографа и строителя Тобольского кремля Семена Ремизова.
Тюменцы с большим уважением относятся к истории
своего края, бережно хранят памятники старины и чтят имена знаменитых
соотечественников. В центре Тюмени есть свой "Арбат": пешеходная улица
Дзержинского с деревянными купеческими особняками, возвращающими
путешественников в те времена Российской империи, когда здесь проходил Великий
чайный путь из Китая в Европу. Сибиряки не только первыми научились правильно
заваривать этот напиток, но и оценили возможность добавлять в чашечку горячего китайского чая местную ароматную настойку на облепихе,
клюкве, бруснике – сразу и теплее становилось, и веселее. Сейчас попробовать и составить собственное мнение могут посетители музея "Усадьба Колокольниковых", где в ходе интерактивной
экскурсии и внутреннее убранство купеческих комнат покажут, и чайку из самовара
нальют, и рюмочку наливки по старинному рецепту желающим поднесут.
Гостям Тюмени в первую очередь бросаются в глаза необычайной красоты старинные наличники на окнах. Стоили они порой как сам дом, ведь не только размер изделия заказывался индивидуально под хозяина, но и узор. Зато сразу можно было понять, кто здесь живет, какое положение в обществе занимает, какую веру исповедует, говорит гид Любовь Витковская.
"Видите свиток, похожий на царскую грамоту? Это означало, что в доме живет уважаемый образованный человек, государственный деятель или нотариус. Кокошник привлекал женихов, подсказывая, что здесь живет девица на выданье. Количество лепестков на многолистнике указывало на количество детей в семье. Пальметкой украшали дома те, кто совершил паломничество в Святую Землю, - рассказывает Любовь Витковская. – Еще на наличниках размещали различные обереги от хворей, природных бедствий".
Но если Тюмень – это первый русский город Сибири, он был основан в 1586 году, то все-таки столицей губернии, которая простиралась от Вятки до Камчатки, включая Аляску, долгие годы являлся Тобольск, заложенный в 1587 году на берегу реки Иртыш. Он же считается третьим духовным центром России наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.
Сегодня Тобольск – настоящий город-музей под открытым небом. Побывав на территории белокаменного Кремля с действующим православным Софийско-Успенским собором, здесь также можно:
Здесь же рядом – музей "Тюремный замок". Столь романтичное название носит объект с весьма тяжелой энергетикой. В царские времена тут отбывали наказание каторжники, да и при советской власти здесь была одна из самых строгих тюрем страны. Сейчас часть корпусов отведена под "Музей сибирской каторги и ссылки", где тщательно воссозданы интерьеры казематов, в которых находились в заточении в том числе декабристы И. Анненков и В. Кюхельбекер, писатели В.Короленко и Н.Чернышевский. Зато над второй частью экспозиции сотрудникам музея трудиться не пришлось – здесь все осталось нетронутым с 1989 года, когда была закрыта СТ-2 Тобольского централа. Сегодня любители острых ощущений могут не только присесть на нары в карцере, но и провести ночь в камере: по словам сотрудников, услуги расположенного в тюремном комплексе хостела "Узник" пользуются популярностью.
Туристам, которые предпочитают более комфортное размещение, предлагаются отели на любой вкус и кошелек. Чтобы не удаляться от Кремля, можно расположиться в "Опочивальнях" в исторических интерьерах Гостиного двора. Любителям комфорта будет удобно в отеле сети МИРРОС "Тобольск" 4*. Он не только находится в пешей доступности от Кремля, набережной и смотровой площадки с невероятным видом на Иртыш, но и является своеобразным справочником, рассказывающим о знаменитых уроженцах Тобольска или людях, оставивших значительный след в истории. В коридорах отеля есть экспозиции, посвященные автору сказки "Конек-горбунок" П.Ершову, композитору, автору романса "Соловей" А.Алябьеву, покорителю Сибири Ермаку Тимофеевичу, ученому Д.Менделееву, последнему российскому императору Николаю II.
Интересующиеся судьбой Романовых могут посетить в Тобольске дом, где отрекшийся от власти император с близкими провели несколько месяцев в ссылке. А также заехать по пути из Тобольска в Тюмень в село Покровское, где родился и вырос близкий друг августейшей семьи Григорий Распутин. Сейчас тут действует частный дом-музей Г.Распутина, где представлены его личные вещи и документы, а основательница музея Марина Смирнова во время экскурсии проводит увлекательные исторические параллели, которые находят доказательство в том числе в наши дни.
Но, конечно, не только архитектурные памятники и легендарные личности приводят путешественников в Тюменскую область. Целебные горячие источники – вот что манит сюда гостей со всей России и из-за рубежа. Местные термальные воды по своему минеральному составу в разы превосходят аналогичные на курортах Баден-Бадена и Карловых Вар и благоприятно влияют на физическое и эмоциональное состояние отдыхающих. Убедиться в этом могут постояльцы тюменского отеля "Марциаль" 4*, который соединен с аквапарком и спа-комплексом "ЛетоЛето". В бассейне под открытым небом, где бьет горячий источник с глубины около 1,5 тыс.метров, температура воды круглый год держится в пределах +35-48°С, так что купание в нем в осенне-зимний период доставляет особенное удовольствие.
А еще в Тюмени живут очень радушные люди, которые рады гостям и всегда готовы подсказать, где можно попробовать самые вкусные расстегаи, жаркое из оленины, еловое мороженое, а после проводят к Мосту влюбленных над рекой Турой и помогут сделать атмосферные фото на память. Потому что очень хотят, чтобы путешественники полюбили их суровый край так, чтобы захотели вернуться. Ведь тюменцам еще есть, что показать!
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