Пять лучших продуктов для иммунитета осенью: не время болеть

Пять лучших продуктов для иммунитета осенью: не время болеть
Картинка: сгенерировано ИИ
Правильное питание поможет в профилактике заболеваний

С наступлением осени важно поддерживать иммунитет, чтобы справляться с сезонными простудами и вирусами. Рекомендовано включать в рацион пять продуктов, которые помогут укрепить защитные силы организма.

Первым в списке стоит чеснок. Он содержит аллицин – вещество, которое обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Регулярное употребление чеснока помогает организму быстрее бороться с инфекциями.

Имбирь – еще один мощный союзник для иммунитета. Этот корень известен своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а также способностью согревать организм, что особенно полезно в прохладное время года.

Цитрусовые, такие как апельсины и грейпфруты, богаты витамином С, который активно поддерживает иммунную систему и помогает организму противостоять простудам.

Мед – природный антисептик, который также помогает в борьбе с инфекциями. Его можно добавлять в чай или просто употреблять в чистом виде для усиления иммунной защиты.

Клюква – мощный источник антиоксидантов, витаминов и минералов. Она помогает организму справляться с вирусами и поддерживать здоровье мочеполовой системы.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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