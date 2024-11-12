Пять простых способов избавиться от стресса

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Снизить уровень гормона стресса, кортизола, в организме можно с помощью нескольких простых и доступных методов. Первый способ – спортивные мероприятия. Даже короткий променад или легкая тренировка помогают организму вырабатывать эндорфины, которые борются со стрессовыми состояниями и поднимают настроение.
Второй метод – дыхательные упражнения. Медленное и глубокое дыхание способствует стабилизации сердечного ритма и помогает расслабить мышцы. Третьим способом можно назвать правильное питание. Продукты, богатые антиоксидантами, такие как орехи, овощи и ягоды, способствуют укреплению иммунитета и помогают бороться с негативным воздействием стресса.
Четвертый способ – медитация или практики осознанности. Всего 5-10 минут спокойного сосредоточения на дыхании или окружающих звуках помогает снизить тревожность и улучшить эмоциональное состояние.
Наконец, пятый способ – качественный сон. Отрегулированный режим сна и отдыха позволяет организму восстановиться и снизить уровень кортизола, делая человека более устойчивым к стрессовым ситуациям, отмечает женский журнал "Клео.ру".
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