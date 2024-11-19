Один овощ помогает резко поднять иммунитет осенью

Один овощ помогает резко поднять иммунитет осенью
Фото: www.unsplash.com
В промозглую погоду легко подхватить заболевание

Осень – временной период, когда человек особенно нуждается в поддержке иммунной системы. На полках в магазинах есть один овощ, который может стать настоящим спасением в прохладный сезон. Речь идет о тыкве, которая в изобилии содержит витамины и полезные вещества.

Оранжевый дар природы заслуженно считается суперфудом для укрепления здоровья. Он содержит большое количество витамина А, который играет ключевую роль в защите организма от вирусов и инфекций. Кроме того, в угощении присутствует витамин С, способствующий повышению сопротивляемости простудным заболеваниям. А благодаря клетчатке этот овощ помогает улучшить работу пищеварительной системы, что также положительно влияет на общий иммунитет.

Особое внимание стоит уделить тыквенным семечкам. Они богаты цинком – микроэлементом, который очень нужен для поддержания защитных сил организма. Аппетитный овощ можно включать в рацион в виде супов, запеканок, каш или смузи.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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