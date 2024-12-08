Профессор Стеббинг: регулярное употребление кофе продлевает жизнь

Назван неожиданный продукт, способный продлить жизнь
Фото: unsplash.com
Он благоприятно влияет на многие системы организма

Британский ученый Джастин Стеббинг утверждает, что, согласно последним исследованиям, регулярное употребление кофе может продлевать жизнь. Продукт оказывает благоприятное воздействие на работу многих органов, что позволяет сохранить крепкое здоровье.

Исследователи проанализировали сведения о примерно 400 тысячах испытуемых, выяснив, что если человек в течение 12-13 лет регулярно пьет кофе, его риск преждевременной смерти значительно ниже. Особенно сильная корреляция замечена в тех случаях, когда ежедневное употребление достигает 4-5 чашек в день.

"Этот эффект долголетия может объясняться накопительным действием свойств кофе, защищающих от различных заболеваний", – говорит ученый.

По его словам, напиток оказывает благоприятное действие на работу сердечной системы, помогает профилактировать инсульты, противодействует развитию сахарного диабета второго типа. Также кофе препятствует заболеваниям печени, онкологии и появлению деменции. Дополнительно продукт хорошо сказывается на ментальном состоянии, поскольку не дает депрессии развиться.

Источник: The Sun

Раскрыто три вероятных сценария разделения Украины

Только один из них считают самым оптимальным

Лавров объяснил жесткий сигнал России в адрес Запада: главное из интервью

Министр отметил, что Москва хотела бы хороших отношений с Вашингтоном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей