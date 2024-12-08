Профессор Стеббинг: регулярное употребление кофе продлевает жизнь

Он благоприятно влияет на многие системы организма

Британский ученый Джастин Стеббинг утверждает, что, согласно последним исследованиям, регулярное употребление кофе может продлевать жизнь. Продукт оказывает благоприятное воздействие на работу многих органов, что позволяет сохранить крепкое здоровье.

Исследователи проанализировали сведения о примерно 400 тысячах испытуемых, выяснив, что если человек в течение 12-13 лет регулярно пьет кофе, его риск преждевременной смерти значительно ниже. Особенно сильная корреляция замечена в тех случаях, когда ежедневное употребление достигает 4-5 чашек в день.

"Этот эффект долголетия может объясняться накопительным действием свойств кофе, защищающих от различных заболеваний", – говорит ученый.

По его словам, напиток оказывает благоприятное действие на работу сердечной системы, помогает профилактировать инсульты, противодействует развитию сахарного диабета второго типа. Также кофе препятствует заболеваниям печени, онкологии и появлению деменции. Дополнительно продукт хорошо сказывается на ментальном состоянии, поскольку не дает депрессии развиться.