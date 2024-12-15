Какое блюдо категорически запрещено есть пенсионерам

Какое блюдо категорически запрещено есть пенсионерам
Фото: unsplash.com
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Пожилым людям с хроническими болезнями категорически запрещено употреблять пельмени, утверждает диетолог Елена Соломатина. По словам врача, сочетание мяса, теста, обилие соли и жира крайне опасно для здоровья пенсионеров.

Специалист отметила, что некоторые недуги пациентов в возрасте могут протекать бессимптомно, в скрытом варианте. Например, это касается деменции. И до тех пор, пока питание человека здоровое, никаких проявлений заметить не получится, но при вредном рационе состояние может неожиданно усугубиться.

"Безусловно, если пожилой человек полностью здоров, то ему можно иногда съесть пельмени. Но такого не бывает", – указала Соломатина.

Она утверждает, что если пожилой человек съест пельмени, то ему может вскоре потребоваться скорая медицинская помощь из-за обострения заболеваний поджелудочной железы.

Если же у пациента есть уверенность, что употребление блюда не наносит ему существенного вреда, то даже в такой ситуации нужно соблюдать принцим умеренности и есть его не чаще, чем пару раз в месяц. 

Источник: Вечерняя Москва

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