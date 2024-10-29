Сколько длится здоровый секс: развенчан популярный миф

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Сколько времени должен длиться здоровый секс? Вопрос, который вызывает интерес у многих, на самом деле имеет довольно простые ответы. Специалисты утверждают, что оптимальная продолжительность полового акта может варьироваться и зависит от многих факторов, включая возраст, личные предпочтения и эмоциональное состояние партнеров. Однако среднестатистическая "здоровая" длительность составляет от 5 до 10 минут. При это многие пары переживают, стремясь к "идеальному" сексу на протяжении всей ночи – этот миф сформирован благодаря кинематографу.
Эксперты по интимным отношениям подчеркивают, что важна не столько продолжительность, сколько качество контакта и взаимное удовлетворение. Долговременная близость, занимающая 30-50 минут, хоть и бывает, но чаще приводит к усталости и может снижать удовольствие. В то же время, слишком короткие контакты могут не давать возможности для полноценного раскрытия эмоций и желаний партнеров.
Кроме того, длительность полового акта может изменяться с возрастом и опытом пары. Специалисты напоминают, что здоровый секс – это не про временные рамки, а про внимание к потребностям друг друга. Качество близости, взаимное уважение и эмоциональная связь играют куда более значимую роль, чем минуты на часах. На это обращает внимание женский журнал "Клео.ру".
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