Мужчина рассказал о нападении сексуально озабоченного дельфина

Мужчина рассказал о нападении сексуально озабоченного дельфина
Фото: unsplash.com
В регионе произошло уже несколько подобных инцидентов

На побережье японского города Цуруга произошло нападение "сексуально озабоченного" дельфина на людей. По словам очевидцев, это было животное, которое терроризировало местных жителей все лето – ему приписывают минимум 15 атак на пловцов в провинции Фукуи. Одним из выживших стал мужчина по имени Такума Гото.

Японец вместе с другом плавал в 20 метрах от берега. В подплывающем дельфине он не увидел опасности, поскольку знает, что не представляет для него пищевого интереса. Однако сперва животное напало на его компаньона, а после и на самого Гото, начав кусаться.

"Он продолжал нападать на меня, и я искренне верил, что умру. Больше всего я беспокоился, что дельфин меня утащит под воду и дальше в море", – говорит пострадавший.

Спас мужчину из воды серфер, который увидел происходящее и поспешил к нему на своей доске. На берегу ему омыли раны и отвезли в больницу. По словам японца, у него были сильно повреждены пальцы, левое запястье и предплечье.

Эксперты полагают, что одинокий дельфин, возможно, пытался общаться с помощью укусов, что является распространенной чертой среди самцов млекопитающих. Также они указали, что у него может быть сексуальное расстройство, поскольку питомец часто пытался прижиматься гениталиями к своим жертвам.

Источник: The Telegraph

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